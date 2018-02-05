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| | Солнцева жестоко наказали после убийства звезды «Дома-2» Оксаны Аплекаевой

Солнцева жестоко наказали после убийства звезды «Дома-2» Оксаны Аплекаевой

Вчера, 20:59
Рустам Солнцев признался, что его очень серьезно наказали за то, что он высказал свое мнение по поводу смерти участницы телепроекта «Дом-2» Оксаны Аплекаевой.

Солнцева жестоко наказали после убийства звезды «Дома-2» Оксаны Аплекаевой

 

Скандальному участнику ток-шоу «Дом-2» выписали штраф в довольно крупной сумме. Рустам должен был хранить молчание и не разглашать случившегося с Оксаной Аплекаевой.

Страшные подробности гибели участницы телешоу Аплекаевой взбудоражили поклонников «Дома-2». Появилась информация, что Оксану не только убили, но и зверски изнасиловали. Девушка была изнасилована уже после смерти судмедэкспертом морга Истры.

Экс-участник реалити-шоу Рустам Солнцев лично знал Оксану Аплекаеву. Солнцев сообщил, что новость о смерти Оксаны была для него большим шоком. Руководство проекта «Дом-2» запрещало комментировать произошедшее, но Рустам высказал свое мнение по поводу трагедии и за это разгневанный продюсер заставил выплатить штраф в размере 25 тысяч рублей.

Рустам признается, что это было жестокое наказание. "Открывшиеся обстоятельства про изнасилование меня просто убили, – сказал Солнцев. – Ведь получается, что Ксюха была не первой, над телом которой в морге издевался этот извращенец. Ужасно и то, что не нашли убийцу девчонки, которая тусила и была на виду. Сегодня вечером буду обсуждать все это с подписчиками своей страницы в Instagram". Добавим, что убийцу Оксаны Аплекаевой так и не нашли.
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