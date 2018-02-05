У врио главы правительства Дагестана нашли золотой пистолет

У и.о. председателя правительства Дагестана во время обысков нашли золотой пистолет. Помимо этого, полиция изъяла и другое оружие.

Никита Готский

СК РФ сообщил о задержании в рамках дела о краже бюджетных денег в Дагестане представителей местного правительства, включая врио премьер-министра Абдусамада Гамидова, его заместителей и экс-министра образования региона. Во время проведения оперативных мероприятий следователи СК совместно с ФСБ задержали подозреваемых, в их домах были проведены обыски. У Гамидова изъяли золотой пистолет ТТ, пистолеты ПМС и Беретта, автоматы Калашникова в виде двух единиц, а также боеприпасы. Исполняющего обязанности главы дагестанского правительства доставили в ФСБ для дачи показаний.Несколько лет назад золотой пистолет выпал из кармана депутата Госдумы Адама Делимханова во время скандала с другим парламентарием. Тот сообщил прессе, что ссору прекратили после этого инцидента. На следующий день чиновники пошли на мировую и продолжили совместно работать.