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От Редактора

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| | У врио главы правительства Дагестана нашли золотой пистолет

У врио главы правительства Дагестана нашли золотой пистолет

Сегодня, 14:40
У и.о. председателя правительства Дагестана во время обысков нашли золотой пистолет. Помимо этого, полиция изъяла и другое оружие.

У врио главы правительства Дагестана нашли золотой пистолет

 

СК РФ сообщил о задержании в рамках дела о краже бюджетных денег в Дагестане представителей местного правительства, включая врио премьер-министра Абдусамада Гамидова, его заместителей и экс-министра образования региона. Во время проведения оперативных мероприятий следователи СК совместно с ФСБ задержали подозреваемых, в их домах были проведены обыски. У Гамидова изъяли золотой пистолет ТТ, пистолеты ПМС и Беретта, автоматы Калашникова в виде двух единиц, а также боеприпасы. Исполняющего обязанности главы дагестанского правительства доставили в ФСБ для дачи показаний.

Несколько лет назад золотой пистолет выпал из кармана депутата Госдумы Адама Делимханова во время скандала с другим парламентарием. Тот сообщил прессе, что ссору прекратили после этого инцидента. На следующий день чиновники пошли на мировую и продолжили совместно работать.
Никита Готский
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