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| | В Подмосковье на девочку упала 6-метровая ветка с огромного дерева

В Подмосковье на девочку упала 6-метровая ветка с огромного дерева

Сегодня, 12:54
На территории Подмосковья шестиметровая ветка рухнула на голову маленькому ребенку. Об этом сообщили местные следователи.

В Подмосковье на девочку упала 6-метровая ветка с огромного дерева

 

Данный инцидент произошел в Егорьевске. Девочка прогуливалась во дворе своего дома, когда на нее упала 6-метровая ветка с большого дерева. В результате ребенок получил перелом черепа и закрытую черепно-мозговую травму. По мнению сотрудников СК РФ по региону, во всем виноваты представители структуры, которая обязуется следить за содержанием придомовых участков. По данному факту открыто уголовное дело по статье о халатности со стороны коммунальных служб. Место происшествия уже осмотрели следователи, у свидетелей чрезвычайного происшествия взяли необходимые показания. СК отправил в управляющую организацию заявление об устранении причин, поспособствовавших инциденту.
Никита Готский
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