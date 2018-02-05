В Подмосковье на девочку упала 6-метровая ветка с огромного дерева

Данный инцидент произошел в Егорьевске. Девочка прогуливалась во дворе своего дома, когда на нее упала 6-метровая ветка с большого дерева. В результате ребенок получил перелом черепа и закрытую черепно-мозговую травму. По мнению сотрудников СК РФ по региону, во всем виноваты представители структуры, которая обязуется следить за содержанием придомовых участков. По данному факту открыто уголовное дело по статье о халатности со стороны коммунальных служб. Место происшествия уже осмотрели следователи, у свидетелей чрезвычайного происшествия взяли необходимые показания. СК отправил в управляющую организацию заявление об устранении причин, поспособствовавших инциденту.
В Подмосковье на девочку упала 6-метровая ветка с огромного дереваСегодня, 12:54
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