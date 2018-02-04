В Орле проверка счетчика обошлась пенсионерке в 95 тысяч

В отделение полиция обратилась за помощью жительница Орла. Пенсионерка пожаловалась на женщину, которая представилась работницей коммунальных служб и хотела проверить счетчики, но в итоге украла деньги. Информацию о случившемся распространяют местные СМИ.

Домбровский Сергей

Пенсионерка пустила в квартиру незнакомку, гражданка не вызывала подозрений. Она сделала вид, что занимается проверкой счетчиков, разговаривала с пострадавшей, пытаясь отвлечь внимание жертвы. Затем мошенница покинула квартиру, а хозяйка жилища, где недавно провели контроль счетчиков, недосчиталась 95 тысяч рублей. Пенсионерка накопила эти деньги с трудом и не желает терять сбережения.Полицейские возбудили уголовное дело. Правоохранители пытаются установить личность мошенницы, присвоившей чужие деньги. По мнению следователей, возможно злоумышленники предварительно выведали информацию о жертве у ее знакомых или соседей. На данный момент полиция рассматривает разные варианты развития событий.