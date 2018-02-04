В Москве стреляли в продюсера Сосо Павлиашвили

Четвертого февраля в Москве нанесли телесные повреждения и произвели несколько выстрелов из травматического оружия в крестника и продюсера известного певца Сосо Павлиашвили. Информацию о данном инциденте распространяют столичные СМИ.

Домбровский Сергей

Происшествие случилось на улице Дмитрия Ульянова. В доме с коммунальными квартирами соседи услышали нестандартный шум в одном из помещений. Затем люди начали браниться, не подбирая выражений. Крики завершились стуком, после чего раздались выстрелы. В ходе потасовки повреждения обнаружили у Георгия Габелавы. Помимо гематом на лице мужчина получил три пули из травматического пистолета.Пострадавшего отправили в клинику. Правоохранители начали расследование по данному инциденту. Официальных заявлений по поводу случившегося не поступало. Сотрудники Министерства внутренних дел по Москве пока ситуацию не комментируют. Сведения распространяют столичные издания.