В Москве стреляли в продюсера Сосо Павлиашвили

Происшествие случилось на улице Дмитрия Ульянова. В доме с коммунальными квартирами соседи услышали нестандартный шум в одном из помещений. Затем люди начали браниться, не подбирая выражений. Крики завершились стуком, после чего раздались выстрелы. В ходе потасовки повреждения обнаружили у Георгия Габелавы. Помимо гематом на лице мужчина получил три пули из травматического пистолета.
Пострадавшего отправили в клинику. Правоохранители начали расследование по данному инциденту. Официальных заявлений по поводу случившегося не поступало. Сотрудники Министерства внутренних дел по Москве пока ситуацию не комментируют. Сведения распространяют столичные издания.