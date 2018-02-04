Украинский солдат под наркотиками убил сослуживца

Первого февраля этого года в населенном пункте Попасная Луганской области солдат ВСУ застрелил сослуживца из автомата после употребления наркотических веществ. Информацию об этом на пресс-конференции сообщил представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

Домбровский Сергей

По словам подполковника, в вооруженных силах Украины участились случаи употребления спиртных напитков. Солдаты стали склонны к неуставным отношениям, в народе это называется «дедовщиной». Многие молодые люди не выдерживают психологического давления и дезертируют. Парней объявляют «врагами» и разыскивают с привлечением правоохранителей. Под воздействием алкоголя солдаты ВСУ устраивают разборки между собой. В ходе драк зафиксированы смертельные случаи.Киевская власть старается скрыть подобные инциденты от общественности. Боевой дух солдат ВСУ подорван. С 2014 года потери украинской армии из-за болезней и «пьяных разборок» достигли четырех тысяч человек. Это составляет порядка 40% от общего числа смертей во время конфликта на Донбассе.