Обнародованы подробности стрельбы у ресторана в центре Москвы

Журналисты выяснили некоторые подробности по поводу стрельбы возле ресторана «Круазье» в центре Москвы. Оказалось, что разборке с огнестрельными ранениями предшествовала ссора между двумя гостями заведения.

Дарья Светозарова

Сначала посетители просто общались на повышенных тонах, затем общение переросло в ссору, а после в драку и битье посуды. В пылу ссоры, один из участников скандала вышел на улицу и пошел к своему автомобилю Maserati. Оттуда вернулся уже с оружием. Стрелок открыл огонь, но попал не в своего оппонента, а в охранника ресторана.Дебоширы, кроме того, что серьезно ранили человека и нанесли существенный ущерб заведению, покинули ресторан не оплатив счет на 12,375 тысячи рублей. Для поимки злоумышленника в городе объявили план «Перехват».