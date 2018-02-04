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| | Обнародованы подробности стрельбы у ресторана в центре Москвы

Обнародованы подробности стрельбы у ресторана в центре Москвы

Сегодня, 15:05
Журналисты выяснили некоторые подробности по поводу стрельбы возле ресторана «Круазье» в центре Москвы. Оказалось, что разборке с огнестрельными ранениями предшествовала ссора между двумя гостями заведения.

Обнародованы подробности стрельбы у ресторана в центре Москвы

 

Сначала посетители просто общались на повышенных тонах, затем общение переросло в ссору, а после в драку и битье посуды. В пылу ссоры, один из участников скандала вышел на улицу и пошел к своему автомобилю Maserati. Оттуда вернулся уже с оружием. Стрелок открыл огонь, но попал не в своего оппонента, а в охранника ресторана.

Дебоширы, кроме того, что серьезно ранили человека и нанесли существенный ущерб заведению, покинули ресторан не оплатив счет на 12,375 тысячи рублей. Для поимки злоумышленника в городе объявили план «Перехват».
Дарья Светозарова
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