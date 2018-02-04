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| | В центре Москвы произошла стрельба, ранен охранник ресторана

В центре Москвы произошла стрельба, ранен охранник ресторана

Сегодня, 14:11
В центре Москвы произошла перестрелка. Неизвестный несколько раз выстрелил в охранника столичного ресторана.

В центре Москвы произошла стрельба, ранен охранник ресторана

 

После произведения серии выстрелов злоумышленники покинул место происшествия на черном авто марки Maserati. По городу объявили план «Перехват». Мотивы стрелка остаются неизвестными. Раненого охранника осматривают врачи, о его состоянии также пока неизвестно ничего конкретного. Вся информация уточняется.
Дарья Светозарова
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