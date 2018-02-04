В центре Москвы произошла стрельба, ранен охранник ресторана

После произведения серии выстрелов злоумышленники покинул место происшествия на черном авто марки Maserati. По городу объявили план «Перехват». Мотивы стрелка остаются неизвестными. Раненого охранника осматривают врачи, о его состоянии также пока неизвестно ничего конкретного. Вся информация уточняется.
В центре Москвы произошла стрельба, ранен охранник ресторанаСегодня, 14:11
Этой ночью в ресторане на Малой Сухаревской площади в центре Москвы произошла стрельба между поссорившимися посетителями. Один мужчина пострадал, уведомили в
В центре Москвы возле входа в один из ресторанов произошла беспорядочная стрельба, в результате которой был ранен один человек. Об этом информируют российские
На юго-востоке Москвы у автомойки произошла перестрелка. Сообщается, что в результате случившегося один человек ранен. Сотрудники правоохранительных органов