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| | Из-за долга в 62$ в Армении в заложники взяли десятилетнюю девочку

Из-за долга в 62$ в Армении в заложники взяли десятилетнюю девочку

Вчера, 17:13
В Армении произошёл чрезвычайный случай, в котором в заложниках оказалась девочка 10 лет. В заложники ребёнка взяла женщина, требующая вернуть ей долг в размере 62 долларов.

Из-за долга в 62$ в Армении в заложники взяли десятилетнюю девочку

 

На официальном сайте Следственного комитета была обнародована информация о том, что женщина, проживающая в армянском Егварде, недалеко от Еревана, под ложным предлогом завела к себе в жилище десятилетнюю девочку. Сказав матери ребёнка, что она направляется в магазин, а девочка лишь составит ей компанию, она взяла её в заложники, удерживая у себя дома. Оповестив об этом мать ребёнка, преступница потребовала возврата 30 тысяч драмов (около 62 долларов), которые у неё когда-то одолжили.

Мать захваченного ребёнка тут же сообщила о случившемся в полицию и в тот же день представители правоохранительных органов организовали операцию по задержанию женщины, сумев освободить ребёнка. По факту данного преступления было возбуждено уголовное дело относительно удержания лица в качестве заложника, не достигшего совершеннолетнего возраста.
Александр Вест
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