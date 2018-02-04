В Подмосковье задержали опекунов, избивавших трехлетнего малыша

В Подмосковье были задержаны опекуны трехлетнего ребенка. Их подозревают в нанесении тяжких телесных повреждений своему несовершеннолетнему подопечному. Правоохранители не исключают, что конечной целью злоумышленников было убийство ребенка. Информацией с журналистами поделилась офпред СК РФ Светлана Петренко

Дарья Светозарова

Следователи СК РФ по Московской области возбудили уголовное дело по факту покушения на убийство малыша. По подозрению в совершении данного преступления были взяты под стражу двое москвичей: 37-летний мужчина и 33-летняя женщина.Петренко рассказала, что 2 февраля задержанные вызвали скорую для ребенка, поскольку у него случился неожиданный приступ. Приехавшие на место медики выявили у крохи черепно-мозговую травму, а также отравление психотропными препаратами, кому невыясненной степени. Помимо этого на теле малыша обнаружили многочисленные ушибы. Ребенка срочно госпитализировали в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.Офпред также уведомила, что сотрудники следствия обследовали место происшествия и произвели выемку следов вещества бурого цвета, напоминающего кровь, и одежды малыша. На данный момент проводятся допросы опекунов, врачей и возможных свидетелей. Кроме этого, младший брат избитого ребенка был изъят из семьи. Ход расследования контролирует глава СК РФ Александр Бастрыкин.В связи с этими событиями в СК ходатайствуют о пересмотре процедуры усыновления. Власти должны гораздо тщательнее проверять потенциальных усыновителей и осуществлять контроль в течение определенного времени после усыновления или взятия под опеку.