Отец трех жертв Нассара набросился на него прямо в зале суда

Отец трех гимнасток, обвинивших врача сборной США Ларри Нассара в сексуальных домогательствах, не сдержал эмоций и набросился на врача прямо в зале суда. Информацию об этом распространяют американские СМИ.

Домбровский Сергей

Сначала мужчина попросил пять минут для того, чтобы пообщаться наедине с этим «дьяволом». Судья отказала в этой просьбе, тогда отец трех жертв Нассара ринулся вперед и пытался напасть на медика. Дорогу гражданину преградили полицейские, втроем правоохранители повалили мужчину на пол. Затем человека заковали в наручники и вывели из зала суда. Женщина-судья после возобновления заседания заявила, что она понимает горечь папы, отстаивающего интересы дочерей.Служительница Фемиды является посторонним человеком для этой семьи, но даже ей неприятно выслушивать признания пострадавших, а родственники должны в эти минуты испытывать такие эмоции, которые способны отключить разум и заставить индивида действовать, подобно животному, на уровне инстинктов. Нападение отца жертв Нассара запечатлели камеры наблюдения. Ролик опубликовали на видеохостинге YouTube.