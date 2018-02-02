НЛО под наблюдением NASA взлетел с Луны во время затмения: Охота за пришельцами продолжается

Мнения

НЛО под наблюдением NASA взлетел с Луны во время затмения: Охота за пришельцами продолжается

Затмения интересны не только землянам.

На одной волне: Учёные исследовали дружбу

От Редактора

На одной волне: Учёные исследовали дружбу

О дружбе.

Сюжеты :

Один из создателей Counter-Strike подозревается в растлении ребёнка Ксения Бородина публично оскорбила Бузову и ее подписчиков в Instagram Звезда «Битвы экстрасенсов» пострадала из-за российских врачей Универсальную вакцину от всех видов рака испытывают на людях В ФСБ поведали об опасном изменении целей кибератак Помолодевшая Анфиса Чехова рассказала о цветотерапии Торговцы пороком: эксперты назвали ТОП-5 самых знаменитых сутенеров планеты На невыплату зарплаты россияне смогут жаловаться через приложение Очевидцы обнаружили место в Англии, куда часто прилетает НЛО Настасья Самбурская появилась в одном фильме с Джаредом Лето Рустам Солнцев выяснил настоящую причину короткого брака Самбурской Учёные выяснили, когда на Земле появилась вода
| | Отец трех жертв Нассара набросился на него прямо в зале суда

Отец трех жертв Нассара набросился на него прямо в зале суда

Вчера, 21:49
Отец трех гимнасток, обвинивших врача сборной США Ларри Нассара в сексуальных домогательствах, не сдержал эмоций и набросился на врача прямо в зале суда. Информацию об этом распространяют американские СМИ.

Отец трех жертв Нассара набросился на него прямо в зале суда

 

Сначала мужчина попросил пять минут для того, чтобы пообщаться наедине с этим «дьяволом». Судья отказала в этой просьбе, тогда отец трех жертв Нассара ринулся вперед и пытался напасть на медика. Дорогу гражданину преградили полицейские, втроем правоохранители повалили мужчину на пол. Затем человека заковали в наручники и вывели из зала суда. Женщина-судья после возобновления заседания заявила, что она понимает горечь папы, отстаивающего интересы дочерей.


Служительница Фемиды является посторонним человеком для этой семьи, но даже ей неприятно выслушивать признания пострадавших, а родственники должны в эти минуты испытывать такие эмоции, которые способны отключить разум и заставить индивида действовать, подобно животному, на уровне инстинктов. Нападение отца жертв Нассара запечатлели камеры наблюдения. Ролик опубликовали на видеохостинге YouTube.
Домбровский Сергей
Новости по теме
Бывшего врача сборной США по гимнастике приговорили к 60 годам тюрьмы
Бывшего врача сборной США по гимнастике приговорили к 60 годам тюрьмы

Бывший врач сборной США по гимнастике приговорен к 60 годам тюремного заключения за хранение детского порно. Во время обыска, проведенного в доме Ларри

Бывшего врача сборной США по гимнастике обвиняют в домогательстве 18 спортсменок
Бывшего врача сборной США по гимнастике обвиняют в домогательстве 18 спортсменок

В суд поступил иск от 18 спортсменок на врача сборной США по спортивной гимнастике. Его обвиняют в домогательстве и педофилии.

Оппозиционер Мохнаткин устроил в суде дебош
Оппозиционер Мохнаткин устроил в суде дебош

Оппозиционер Сергей Мохнаткин, который обвиняется по делу о нанесении двум сотрудникам полиции побоев, устроил в зале суда скандал, в результате чего на него

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости