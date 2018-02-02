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О дружбе.

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| | В Петербурге ФСБ осуществило задержание банды торговцев оружием

В Петербурге ФСБ осуществило задержание банды торговцев оружием

Вчера, 18:57
В Петербурге сотрудники ФСБ осуществили задержание группы людей, подозревающихся в незаконном производстве, хранении и распространении огнестрельного оружия. В Сети опубликовано видеозапись процесса ареста.

В Петербурге ФСБ осуществило задержание банды торговцев оружием

 

ФСБ в Петербурге произвели арест группы людей, которые подозреваются в незаконном производстве, хранении и распространении огнестрельного оружия, а также взрывчатых веществ и холодного оружия. Видеозапись задержания предполагаемых злоумышленников появилась в Сети.

 
 
 
Сообщается, что преступники уже давно осуществляют свою деятельность на территории Петербурга. 31 января 2018 года были задержаны пятеро подозреваемых мужчин в разных частях Гатчинского района. СМИ располагают информацией, что некоторые из них являются сотрудниками охранных предприятий.

При обыске места работы и квартир задержанных были обнаружены фальшивые удостоверения, приблизительно 100 тыс рублей, загранпаспорта, смартфоны, но главнейшими уликами является найденное боевое оружие.
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