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| | В суде Белоруссии озвучили приговор журналистам агентства Regnum

В суде Белоруссии озвучили приговор журналистам агентства Regnum

Вчера, 16:19
Граждан Белоруссии, работавших в российском информационном агентстве Regnum, приговорили к пяти годам лишения свободы с отсрочкой на три года по обвинению в разжигании межнациональной розни. Сведения об этом распространяют минские СМИ.

В суде Белоруссии озвучили приговор журналистам агентства Regnum

 

В конце 2016 года белорусских журналистов обвинили в том, что они своими публикациями якобы создают опасную ситуацию, способствующую росту агрессии в стране. Представителям СМИ грозило уголовное заключение сроком до 12 лет. После рассмотрения материалов дела корреспондентов пощадили. В течение трех лет за ними установят жесткий контроль, если они не станут распространять «опасную» информацию, то все обвинения снимут. В противном случае журналисты окажутся за решеткой, где проведут оставшийся срок.

Обвиняемые отрицают свою причастность к разжиганию межнациональной розни. По мнению корреспондентов, власти Белоруссии трактуют события так, как им выгодно, а это несправедливо. Представители прессы продолжают говорить о своей невиновности и не соглашаются с вердиктом суда.
Домбровский Сергей
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