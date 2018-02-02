В Амурской области задержали владельца 150 килограммов конопли

В Михайловском районе Амурской области полицейские задержали 42-летнего местного жителя, у которого дома нашли 20 мешков скошенной дикорастущей конопли общей массой 150 килограммов. Информацию об этом сообщают российские СМИ.

Домбровский Сергей

В ходе проверки полицейские обнаружили у подозреваемого марихуану, гашишное масло, применяемое при изготовлении наркотиков, и различные приспособления, с их помощью можно превратить обычное растение в опасное вещество, способное загубить миллионы жизней. Обвиняемый отказался комментировать ситуацию. На данный момент правоохранители проводят расследование, возбуждено уголовное дело за изготовление и хранение наркотических веществ, меняющих сознание человека и приводящее к зависимости.Летом 2017 года полицейские заметили во дворе жительницы Белово Кемеровской области 400 кустов опийного мака. Даме предъявили претензии по этому поводу, но женщина сказала, что выращивала цветы «для красоты» и криминала здесь нет.