НЛО под наблюдением NASA взлетел с Луны во время затмения: Охота за пришельцами продолжается

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НЛО под наблюдением NASA взлетел с Луны во время затмения: Охота за пришельцами продолжается

Затмения интересны не только землянам.

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От Редактора

На одной волне: Учёные исследовали дружбу

О дружбе.

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| | В Амурской области задержали владельца 150 килограммов конопли

В Амурской области задержали владельца 150 килограммов конопли

Сегодня, 15:51
В Михайловском районе Амурской области полицейские задержали 42-летнего местного жителя, у которого дома нашли 20 мешков скошенной дикорастущей конопли общей массой 150 килограммов. Информацию об этом сообщают российские СМИ.

В Амурской области задержали владельца 150 килограммов конопли

 

В ходе проверки полицейские обнаружили у подозреваемого марихуану, гашишное масло, применяемое при изготовлении наркотиков, и различные приспособления, с их помощью можно превратить обычное растение в опасное вещество, способное загубить миллионы жизней. Обвиняемый отказался комментировать ситуацию. На данный момент правоохранители проводят расследование, возбуждено уголовное дело за изготовление и хранение наркотических веществ, меняющих сознание человека и приводящее к зависимости.

Летом 2017 года полицейские заметили во дворе жительницы Белово Кемеровской области 400 кустов опийного мака. Даме предъявили претензии по этому поводу, но женщина сказала, что выращивала цветы «для красоты» и криминала здесь нет.
Домбровский Сергей
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