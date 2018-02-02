Жестокая расправа: Пенсионерка с сыном убили почтальона в Екатеринбурге

В Екатеринбурге будут судить пожилую женщину и ее 30-летнего сына за убийство женщины-почтальона. Сообщение об этом опубликовано на портале регионального СК.

Дарья Светозарова

Подчеркивается, что удалось собрать достаточно доказательств для того, чтобы уголовное дело с обвинительным заключением было передано в Свердловский областной суд. Пенсионерку и ее сына обвиняют в убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Также убийство почтальона имело отягчающие обстоятельства – разбой.17 февраля 2017 года пожилой жительнице Екатеринбурга принесла пенсию сотрудница почтовой службы. Проживающая в квартире по улице Самоцветный бульвар женщина набросилась на почтальона с электрошокером. Далее на помощь пенсионерке пришел ее сын. Он нанес жертве несколько ударов кулаком, а после стал удерживать ее.Сотруднице почты было нанесено несколько ножевых ранений – были поражены жизненно-важные органы. Однако в конечном итоге смерть почтальона наступила от удушья. Злоумышленники обмотали жертву полиэтиленовой пленкой и пакетами и связали веревкой, зафиксировав скотчем. Выяснилось, что целью нападавших были 240 тысяч рублей пенсионных выплат, которые были при себе у погибшей, и два ее мобильных телефона. Тело покойницы злоумышленники перенесли на лестничную площадку нижнего этажа. От орудия преступления они также избавились.