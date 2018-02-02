НЛО под наблюдением NASA взлетел с Луны во время затмения: Охота за пришельцами продолжается

Мнения

НЛО под наблюдением NASA взлетел с Луны во время затмения: Охота за пришельцами продолжается

Затмения интересны не только землянам.

На одной волне: Учёные исследовали дружбу

От Редактора

На одной волне: Учёные исследовали дружбу

О дружбе.

Сюжеты :

Один из создателей Counter-Strike подозревается в растлении ребёнка Ксения Бородина публично оскорбила Бузову и ее подписчиков в Instagram Звезда «Битвы экстрасенсов» пострадала из-за российских врачей Универсальную вакцину от всех видов рака испытывают на людях В ФСБ поведали об опасном изменении целей кибератак Помолодевшая Анфиса Чехова рассказала о цветотерапии Торговцы пороком: эксперты назвали ТОП-5 самых знаменитых сутенеров планеты На невыплату зарплаты россияне смогут жаловаться через приложение Очевидцы обнаружили место в Англии, куда часто прилетает НЛО Настасья Самбурская появилась в одном фильме с Джаредом Лето Рустам Солнцев выяснил настоящую причину короткого брака Самбурской Учёные выяснили, когда на Земле появилась вода
| | Жестокая расправа: Пенсионерка с сыном убили почтальона в Екатеринбурге

Жестокая расправа: Пенсионерка с сыном убили почтальона в Екатеринбурге

Сегодня, 15:20
В Екатеринбурге будут судить пожилую женщину и ее 30-летнего сына за убийство женщины-почтальона. Сообщение об этом опубликовано на портале регионального СК.

Жестокая расправа: Пенсионерка с сыном убили почтальона в Екатеринбурге

 

Подчеркивается, что удалось собрать достаточно доказательств для того, чтобы уголовное дело с обвинительным заключением было передано в Свердловский областной суд. Пенсионерку и ее сына обвиняют в убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Также убийство почтальона имело отягчающие обстоятельства – разбой.

17 февраля 2017 года пожилой жительнице Екатеринбурга принесла пенсию сотрудница почтовой службы. Проживающая в квартире по улице Самоцветный бульвар женщина набросилась на почтальона с электрошокером. Далее на помощь пенсионерке пришел ее сын. Он нанес жертве несколько ударов кулаком, а после стал удерживать ее.

Сотруднице почты было нанесено несколько ножевых ранений – были поражены жизненно-важные органы. Однако в конечном итоге смерть почтальона наступила от удушья. Злоумышленники обмотали жертву полиэтиленовой пленкой и пакетами и связали веревкой, зафиксировав скотчем. Выяснилось, что целью нападавших были 240 тысяч рублей пенсионных выплат, которые были при себе у погибшей, и два ее мобильных телефона. Тело покойницы злоумышленники перенесли на лестничную площадку нижнего этажа. От орудия преступления они также избавились.
Дарья Светозарова
Новости по теме
В Екатеринбурге совершено убийство работницы почты
В Екатеринбурге совершено убийство работницы почты

В Екатеринбурге совершено убийство женщины, которая являлась сотрудницей почты, в ее обязанности входил разнос пенсионных выплат. Об этом уведомляет

Жителя Читы обвиняют в совершении разбойного нападения на почтальона
Жителя Читы обвиняют в совершении разбойного нападения на почтальона

В суд Читы для рассмотрения направлено уголовное дело, возбужденное в отношении местного жителя, обвиняемого в нападении на женщину-почтальона. По словам

В Курске по подозрению в убийстве почтальона задержана 62-летняя женщина
В Курске по подозрению в убийстве почтальона задержана 62-летняя женщина

Возможно, правоохранители Курска, расследовавшие дело о недавнем убийстве почтальона, вышли на преступника. По подозрению в кровавом убийстве задержана

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости