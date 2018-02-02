В Чебоксарах прохожий нашёл живого младенца в мусорном контейнере

В Чебоксарах около восьми часов утра мужчина, случайно проходивший возле мусорного бака, обнаружил в нём младенца, который был всё ещё жив. О весьма тревожной находке прохожий сразу же сообщил в правоохранительные органы.

Александр Вест

В связи с обнаружением младенца, от которого безответственные родители решили избавиться весьма варварским образом, оставив его на морозе в баке для сбора мусора, в Следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации в Чувашии было возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство. Утром, когда был обнаружен ребёнок, на улице стоял сильный мороз, достигавший примерно -17 градусов по Цельсию. Прибывшие на место медицинские специалисты произвели все необходимые процедуры по экстренной госпитализации ребёнка.Найденным младенцем оказалась девочка, которой оказали необходимую медицинскую помощь. Прохожий мужчина чудом услышал отдалённые крики, издававшиеся младенцем в глубине мусорного бака, он решил подойти поближе, после чего удостоверился в правдивости страшной находки.