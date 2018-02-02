НЛО под наблюдением NASA взлетел с Луны во время затмения: Охота за пришельцами продолжается

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НЛО под наблюдением NASA взлетел с Луны во время затмения: Охота за пришельцами продолжается

Затмения интересны не только землянам.

На одной волне: Учёные исследовали дружбу

От Редактора

На одной волне: Учёные исследовали дружбу

О дружбе.

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| | В Москве бездомный хотел ограбить банк

В Москве бездомный хотел ограбить банк

Сегодня, 13:55
Первого января в Москве бездомный посетил отделение банка по улице Амундсена. Мужчина пришел, дабы обменять 50 долларов США, после чего клиент финансового заведения потребовал выдать ему 4 млн рублей. Информацию о происшествии сообщают столичные СМИ.

В Москве бездомный хотел ограбить банк

 

Обменяв рубли, мужчина протянул кассиру бумажку с требованием немедленно вручить ему 4 млн рублей, в противном случае посетитель обещал расправиться со всеми сотрудниками банка. Девушка оказалась отнюдь не робкой, она нажала кнопку тревоги и сообщила об этом грабителю. Злоумышленник не ожидал такой реакции и предпочел скрыться с места происшествия. Полиция в тот же вечер задержала на улице Енисейской 29-летнего гражданина без постоянного места жительства и работы. Правоохранители подозревают этого человека в попытке ограбления.

На данный момент возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Обвиняемый находится в отделении полиции, ведется расследование, по завершении которого материалы инцидента передадут в суд.
Домбровский Сергей
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