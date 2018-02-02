В Подмосковье тело школьницы нашли в туалете с пакетом на голове

13-летняя школьница Подмосковья задохнулась парами освежителя воздуха. Тело девочки с пакетом на голове нашла в туалете собственного дома мать погибшей. Сестра-двойняшка школьницы рассказала, что она и скончавшаяся занимались вдыханием опасных паров уже несколько недель.

Виктория Озерова

1 февраля около 17:00 жительница Ликино-Дулево вернулась домой с работы. Женщина 1985 года рождения, работающая уборщицей в одном из техникумов, увидела свою 13-летнюю дочь в туалете без признаков жизни. На голове школьницы был пакет. Мать тут же вызвала медиков, но несовершеннолетняя умерла еще до приезда скорой помощи. О том, что на самом деле случилось, рассказала правоохранителям сестра-двойняшка погибшей. Оказалось, что они вместе в течение двух недель втайне от родительницы вдыхали освежитель воздуха.В связи со случившимся проводится проверка. Это не первый инцидент подобного рода: в сентябре также погиб мальчик из Ногинска.