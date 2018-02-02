Главаря террористической ячейки задержали в Киргизии

Официальные представители киргизского государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) обнародовали информацию об успешно проведённой операции по задержанию мужчины, возглавлявшего подпольную террористическую ячейку.

Александр Вест

Согласно опубликованным данным, задержанный террорист отвечал за вербовку новых членов террористической организации. В ведомстве заметили, что мужчина самостоятельно сумел организовать и возглавить подпольную террористическую ячейку. При осуществлении своей экстремистской деятельности преступник пользовался поддельным паспортом гражданина Киргизии. Правоохранители выяснили, что главарь подпольной ячейки организовал вербовочную площадку в Ферганской долине.За совершённые многочисленные экстремистские преступления задержанный долгое время находился в официальном международном розыске. Задержание преступника было осуществлено на юге Киргизии.