Главаря террористической ячейки задержали в Киргизии

Согласно опубликованным данным, задержанный террорист отвечал за вербовку новых членов террористической организации. В ведомстве заметили, что мужчина самостоятельно сумел организовать и возглавить подпольную террористическую ячейку. При осуществлении своей экстремистской деятельности преступник пользовался поддельным паспортом гражданина Киргизии. Правоохранители выяснили, что главарь подпольной ячейки организовал вербовочную площадку в Ферганской долине.
За совершённые многочисленные экстремистские преступления задержанный долгое время находился в официальном международном розыске. Задержание преступника было осуществлено на юге Киргизии.