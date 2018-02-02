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| | Главаря террористической ячейки задержали в Киргизии

Главаря террористической ячейки задержали в Киргизии

Сегодня, 09:15
Официальные представители киргизского государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) обнародовали информацию об успешно проведённой операции по задержанию мужчины, возглавлявшего подпольную террористическую ячейку.

Главаря террористической ячейки задержали в Киргизии

 

Согласно опубликованным данным, задержанный террорист отвечал за вербовку новых членов террористической организации. В ведомстве заметили, что мужчина самостоятельно сумел организовать и возглавить подпольную террористическую ячейку. При осуществлении своей экстремистской деятельности преступник пользовался поддельным паспортом гражданина Киргизии. Правоохранители выяснили, что главарь подпольной ячейки организовал вербовочную площадку в Ферганской долине.

За совершённые многочисленные экстремистские преступления задержанный долгое время находился в официальном международном розыске. Задержание преступника было осуществлено на юге Киргизии.
Александр Вест
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