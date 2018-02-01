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| | Экс-губернатору Кировской области Белых стало плохо на оглашении приговора

Экс-губернатору Кировской области Белых стало плохо на оглашении приговора

Вчера, 22:45
Экс-губернатор Кировской области Никита Белых почувствовал себя плохо на оглашении приговора суда. Ранее политика задержали за неоднократное получение взяток.

Экс-губернатору Кировской области Белых стало плохо на оглашении приговора

 

Из-за резкого ухудшения самочувствия экс-губернатора Кировской области Никиты Белых, заседание суда затянулось на семь часов более, чем предполагалось. За время своего полугодового нахождения под стражей после задержания из-за факта получения взятки, Белых много раз оказывался в тюремной больнице.

В связи с состоянием здоровья подсудимого, прошлое судебное заседания пришлось перенести, однако сегодня Белых весь день провел в Преснянском суде для того, чтобы выслушать свой приговор. Была признана вина бывшего губернатора в получении денежной взятки.

Вердикт объявляли с перерывами по 10-15 минут, в течение чего состояние политика контролировали медики. Было признано обострение у Никиты Белых диабета и перепадов артериального давления.

В июне 2016 года губернатора Кировского области задержали с десятками тысяч меченых евро, которые ему передали в качестве взятки. Согласно версии следствия, Белых вымогал деньги с предпринимателей.
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