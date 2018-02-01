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| | Полиция проверит видео о нарушении ПДД Алексеем Паниным

Полиция проверит видео о нарушении ПДД Алексеем Паниным

Вчера, 21:03
Полиция проверит данные о лихачестве актера Алексея Панина за рулем. Кадры поездки кинозвезды попали в мировую Сеть.

Полиция проверит видео о нарушении ПДД Алексеем Паниным

 

Московские правоохранительные органы заинтересовались видеороликом, где российский актер Алексей Панин нарушает ПДД. В записи можно увидеть, как артист едет на большой скорости, не удерживая при этом руль. Свои приключения на дороге Москвы Панин заснял на камеру и обнародовал в личном аккаунте в соцсети Instagram. В одном из моментов он обещает «взлететь» на площади Гагарина. В полиции собираются привлечь его к ответственности за такие поступки на проезжей части. Стражи правопорядка изучают действия Панина за рулем.

Ранее актер показал поклонникам процедуру тонирования волос. Он отправился в салон красоты для улучшения своей внешности. Алексей собрался нанести краску на волосы, чтобы скрыть седину. Шутя он заявил о намерении потом пойти на свидание.
Никита Готский
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