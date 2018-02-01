В цеху по переработке отходов нашли труп младенца в Москве

В Москве на ленте сортировки мусора нашли тело маленького ребенка. О этом сообщают местные издания.

Никита Готский

Как пишут московские корреспонденты со ссылкой на правоохранительные органы, в столице в сортировочном цеху завода по переработке отходов заметили мертвого младенца на конвейере. Согласно неофициальной информации, он умер от переохлаждения. Следы насильственной смерти на теле ребенка отсутствуют.По данному факту стражи правопорядка открыли уголовное дело по статье об убийстве малолетнего. Дело возбуждено после заключения судмедэкспертизы.Ранее на территории Кубани нашли тело ребенка. Труп несчастного лежал на мусорной свалке, дитя завернули в полотенце. Люди, увидевшие тело, рассказали об этом работникам полигона, а те вызвали на место инцидента полицию.