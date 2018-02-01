В Кемерове задержали 10 религиозных экстремистов

В Кемерове полицейскими были задержаны 10 человек, обвиняемых в организации религии, запрещенной на территории России.

Пелагея Лебединская

Несколько жителей Кемерова собрали группу людей, которые являлись последователями определенного вероисповедания, и в своих проповедях выступали против иноверующих. Эта группа уже неоднократно пресекалась правоохранительными органами, и суд им уже запрещал заниматься распространением религии. Члены этой группировки так и продолжают заниматься своим делом и принимать новых людей в свою группу. В ходе расследования и обыска помещений, подвластных верующим, полицейские изъяли много материалов, которые доказывают причастность некоторых членов группы к религиозной организации запрещенной в России.Подозреваемые арестованы и находятся в следственном изоляторе, по данному факту ведется расследование.