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| | В Кемерове задержали 10 религиозных экстремистов

В Кемерове задержали 10 религиозных экстремистов

Вчера, 17:17
В Кемерове полицейскими были задержаны 10 человек, обвиняемых в организации религии, запрещенной на территории России.

В Кемерове задержали 10 религиозных экстремистов

 

Несколько жителей Кемерова собрали группу людей, которые являлись последователями определенного вероисповедания, и в своих проповедях выступали против иноверующих. Эта группа уже неоднократно пресекалась правоохранительными органами, и суд им уже запрещал заниматься распространением религии. Члены этой группировки так и продолжают заниматься своим делом и принимать новых людей в свою группу. В ходе расследования и обыска помещений, подвластных верующим, полицейские изъяли много материалов, которые доказывают причастность некоторых членов группы к религиозной организации запрещенной в России.

Подозреваемые арестованы и находятся в следственном изоляторе, по данному факту ведется расследование.
Пелагея Лебединская
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