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Материалы находятся на официальном сайте ведомства.

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| | Никиту Белых признали виновным в коррупции

Никиту Белых признали виновным в коррупции

Сегодня, 14:16
Никиту Белых признали виновным в получении взяток. Об этом пишут СМИ Москвы.

Никиту Белых признали виновным в коррупции

 

Согласно вердикту Пресненского суда российской столицы, бывший глава Кировской области Белых получил взятку в виде денег. Материальными ресурсами он обзавелся за покровительство. После получения денег в размере 50 000 евро Белых разозлился на бизнесмена, потребовав больше. Тот обратился в ФСБ, предоставив службе запись разговора с чиновником, где Белых требует деньги. Правоохранители приготовили деньги для губернатора, после поймав его с поличным в ресторане, где он встречался с предпринимателем.

Чиновник обвиняется в получении 600 000 евро в качестве взятки за помощь в незаконном освоении леса в регионе. Его задержали летом 2016 года в Москве при передаче денежных средств. Пресса тогда опубликовала изображения испугавшегося полицейских главы области и наличности перед ним. Объяснить происходящее он не смог. Вскоре президент России Владимир Путин уволил Белых из-за «утраты доверия». Суд может назначить ему наказание в виде тюремного срока на 10 лет колонии.
Никита Готский
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