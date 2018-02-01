Никиту Белых признали виновным в коррупции

Никиту Белых признали виновным в получении взяток. Об этом пишут СМИ Москвы.

Никита Готский

Согласно вердикту Пресненского суда российской столицы, бывший глава Кировской области Белых получил взятку в виде денег. Материальными ресурсами он обзавелся за покровительство. После получения денег в размере 50 000 евро Белых разозлился на бизнесмена, потребовав больше. Тот обратился в ФСБ, предоставив службе запись разговора с чиновником, где Белых требует деньги. Правоохранители приготовили деньги для губернатора, после поймав его с поличным в ресторане, где он встречался с предпринимателем.Чиновник обвиняется в получении 600 000 евро в качестве взятки за помощь в незаконном освоении леса в регионе. Его задержали летом 2016 года в Москве при передаче денежных средств. Пресса тогда опубликовала изображения испугавшегося полицейских главы области и наличности перед ним. Объяснить происходящее он не смог. Вскоре президент России Владимир Путин уволил Белых из-за «утраты доверия». Суд может назначить ему наказание в виде тюремного срока на 10 лет колонии.