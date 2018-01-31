Депутат, избивший полицейского, получил условный срок в Воронежской области

Депутат из Воронежской области смог избежать тюрьмы, ранее избив сотрудника полиции. Ему грозило пять лет нахождения за решеткой.

Никита Готский

Инцидент произошел в самом начале декабре минувшего года. В помещении «Почты России» в деревне Смаглеевка депутат, находившийся в состоянии сильного алкогольного опьянения, принялся ругаться матом. Работники организации вызвали стражей правопорядка. Приехав на место, те отвезли хулигана в участок, где слуга народа еще больше начал дебоширить. Он принялся бить одного из полицейских ногами, хватал его за служебную форму, толкал, в результате повредив тому куртку и крепление кобуры.Во время следствия чиновник призвал свою вину. За его противоправные действия ему присудили условный срок: 1,5 года с испытательным сроком в два года. Вердикт суда может быть обжалован на протяжении десяти дней.