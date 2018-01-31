Мурманского бизнесмена похитили и пытали в течение недели, требуя выкуп

Силами представителей правоохранительных органов в мурманской области была проведена спецоперация, в результате которой были задержаны восемь преступников, причастных к похищению и истязанию бизнесмена.

Александр Вест

Целую неделю бизнесмен, проживающий в Мурманской области, терпел пытки похитителей, которые требовали за его свободу вознаграждение в размере нескольких десятков миллионов рублей. Данные о похищении в полицию поступили от родственников похищенного мужчины, личность которого осталась инкогнито. Родные похищенного заявили о том, что им поступил звонок от злоумышленников, требующих огромный выкуп за его жизнь и свободу. Мужчина был похищен прямо на улице, когда злоумышленники подъехали к нему на машине и затолкали его насильно в автомобиль, что засняли камеры видеонаблюдения.Сотрудники полиции заявили, что в течение недели мужчину неоднократно перевозили в разные места, чтобы запутать след. Бизнесмена отпустили после того, как родственники передали преступникам выкуп, за чем тщательно наблюдали из-под прикрытия сотрудники правопорядка, которые впоследствии проследили за злоумышленниками и осуществили их задержание.