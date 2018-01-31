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Материалы находятся на официальном сайте ведомства.

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| | Мурманского бизнесмена похитили и пытали в течение недели, требуя выкуп

Мурманского бизнесмена похитили и пытали в течение недели, требуя выкуп

Сегодня, 13:05
Силами представителей правоохранительных органов в мурманской области была проведена спецоперация, в результате которой были задержаны восемь преступников, причастных к похищению и истязанию бизнесмена.

Мурманского бизнесмена похитили и пытали в течение недели, требуя выкуп

 

Целую неделю бизнесмен, проживающий в Мурманской области, терпел пытки похитителей, которые требовали за его свободу вознаграждение в размере нескольких десятков миллионов рублей. Данные о похищении в полицию поступили от родственников похищенного мужчины, личность которого осталась инкогнито. Родные похищенного заявили о том, что им поступил звонок от злоумышленников, требующих огромный выкуп за его жизнь и свободу. Мужчина был похищен прямо на улице, когда злоумышленники подъехали к нему на машине и затолкали его насильно в автомобиль, что засняли камеры видеонаблюдения.

Сотрудники полиции заявили, что в течение недели мужчину неоднократно перевозили в разные места, чтобы запутать след. Бизнесмена отпустили после того, как родственники передали преступникам выкуп, за чем тщательно наблюдали из-под прикрытия сотрудники правопорядка, которые впоследствии проследили за злоумышленниками и осуществили их задержание.
Александр Вест
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