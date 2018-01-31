Турецкого футболиста зарезали при попытке защитить незнакомую девушку

Юнус Эмре Изол, футболист стамбульской команды «Едикуле», погиб в уличной драке. Молодой человек и его друзья защитили незнакомую девушку от нападения пьяного мужчины, обвинившего ее в краже телефона.

Виктория Озерова

Юнус Эмре Изол и его друзья просто прогуливались по улице, когда стали свидетелями неприятного инцидента. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения напал на девушку, обвинив ее в краже телефона. Представительница слабого пола попыталась скрыться от пьяного в такси, но тот схватил ее за волосы. Молодой футболист решил помочь незнакомке и вмешался в ситуацию, но у пьяного мужчины был при себе нож. Нападавший ранил нескольких друзей спортсмена, а затем нанес два удара Юнусу Эмре Изолу прямо в сердце. Девушке удалось убежать, а молодые люди были госпитализированы. Футболист скончался почти сразу по приезду в больницу.Подозреваемый задержан и полностью признал свою вину. Происшествие зафиксировала камера видеонаблюдения.