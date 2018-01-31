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NASA в панике. В сети появилась видеозапись с атакой Солнца флотом пришельцев

Материалы находятся на официальном сайте ведомства.

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| | Турецкого футболиста зарезали при попытке защитить незнакомую девушку

Турецкого футболиста зарезали при попытке защитить незнакомую девушку

Сегодня, 13:04
Юнус Эмре Изол, футболист стамбульской команды «Едикуле», погиб в уличной драке. Молодой человек и его друзья защитили незнакомую девушку от нападения пьяного мужчины, обвинившего ее в краже телефона.

Турецкого футболиста зарезали при попытке защитить незнакомую девушку

 

Юнус Эмре Изол и его друзья просто прогуливались по улице, когда стали свидетелями неприятного инцидента. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения напал на девушку, обвинив ее в краже телефона. Представительница слабого пола попыталась скрыться от пьяного в такси, но тот схватил ее за волосы. Молодой футболист решил помочь незнакомке и вмешался в ситуацию, но у пьяного мужчины был при себе нож. Нападавший ранил нескольких друзей спортсмена, а затем нанес два удара Юнусу Эмре Изолу прямо в сердце. Девушке удалось убежать, а молодые люди были госпитализированы. Футболист скончался почти сразу по приезду в больницу.

Подозреваемый задержан и полностью признал свою вину. Происшествие зафиксировала камера видеонаблюдения.
Виктория Озерова
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