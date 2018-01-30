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| | Подозреваемый в вандализме заявил о даче показаний под давлением

Подозреваемый в вандализме заявил о даче показаний под давлением

Вчера, 21:15
Житель Казани, которого обвиняют в церковном вандализме, заявил, что дал показания под давлением. Об этом пишет местная пресса.

Подозреваемый в вандализме заявил о даче показаний под давлением

 

Мужчина рассказал, что в день появления непристойных записей на церкви находился совершенно в другом месте. Все время он общался с товарищами во дворе, а после чего отправился домой.

У сотрудников полиции иная версия. Правоохранители утверждают, что ночью в июле минувшего года, прогуливаясь со своей знакомой, он разрисовал краской стены христианской церкви, надписи гласили об неуважении к верующим и обществу. Через время стражи правопорядка задержали парня. Свою вину он признал частично.

Молодого человека обвиняют в возбуждении вражды и унижении человеческого достоинства, а также нарушении прав на вероисповедания. Дальнейшее расследование показало, что в момент совершения злодеяния парень находился дома. Допросы подозреваемого продолжатся на следующих заседаниях суда.
Никита Готский
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