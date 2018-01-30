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| | В СК высказали ряд версий крушения корабля "Восток" в Японском море

В СК высказали ряд версий крушения корабля "Восток" в Японском море

Вчера, 18:05
Названы вероятные причины крушения корабля «Восток» в Японском море. Гипотезы произошедшего высказали в СК России.

В СК высказали ряд версий крушения корабля "Восток" в Японском море

 

Российские следователи обнародовали предварительные версии крушения рыболовного судна «Восток» на территории Японского моря. На это могли оказать воздействие плохие погодные условия, ошибка в управлении судном и неисправность корабля. Также СК получены объективные сведения касательно шторма в вероятном районе нахождения «Востока» в момент срабатывания аварийного радиобуя. В настоящее время СК допрашивает очевидцев произошедшей аварии, у владельца судна изъяты документы на корабль, а все обнаруженные в море предметы отправлены на экспертизу.

Поисковая операция по обнаружению «Востока», потерпевшего крушение в Японском море, станет длиться еще двое суток. В ней участвуют самолеты МЧС РФ и проходящие мимо корабли. Активная фаза поисков уже закончена. «Восток» перестал выходить на связь с 25 января.
Никита Готский
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