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| | Главу депздрава Москвы обокрали в магазине "Азбука вкуса"

Главу депздрава Москвы обокрали в магазине "Азбука вкуса"

Вчера, 17:58
Возглавляющего департамент по вопросам здравоохранения Москвы Алексея Хрипуна обокрали непосредственно в магазине, расположенном на юго-западе столицы, о чем рассказал источник в правоохранительных органах.
 

Главу депздрава Москвы обокрали в магазине "Азбука вкуса"

 

Как сообщается, инцидент произошел еще 26 января, когда в полицию обратился сам чиновник и рассказал о случившемся. Сделал он это на следующий день после инцидента.
 
По словам самого Хрипуна, произошло все в магазине «Азбука вкуса», расположенного на улице Островитянова. У него из тележки неизвестный вытащил сумку с деньгами и документами. В пресс-службе МВД подтвердили факт кражи, однако имя заявителя уточнять не стали. Полиция по данному факту уже возбудила производство и приступила к поискам подозреваемого злоумышленника.

Николай Офицеров
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