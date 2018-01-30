Главу депздрава Москвы обокрали в магазине "Азбука вкуса"

Возглавляющего департамент по вопросам здравоохранения Москвы Алексея Хрипуна обокрали непосредственно в магазине, расположенном на юго-западе столицы, о чем рассказал источник в правоохранительных органах.

Как сообщается, инцидент произошел еще 26 января, когда в полицию обратился сам чиновник и рассказал о случившемся. Сделал он это на следующий день после инцидента.

По словам самого Хрипуна, произошло все в магазине «Азбука вкуса», расположенного на улице Островитянова. У него из тележки неизвестный вытащил сумку с деньгами и документами. В пресс-службе МВД подтвердили факт кражи, однако имя заявителя уточнять не стали. Полиция по данному факту уже возбудила производство и приступила к поискам подозреваемого злоумышленника.

Николай Офицеров