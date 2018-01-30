Главу депздрава Москвы обокрали в магазине "Азбука вкуса"Вчера, 17:58
Жительница Москвы умудрилась сломать руку в магазине "Азбука вкуса” и будет требовать компенсацию в размере полмиллиона рублей. Об этом сообщил представитель
На юго-востоке Москвы на курьера напали преступники, когда он привез товар, заказанный в интернет-магазине. Бандиты пытали мужчину электрошокером, после чего
Российские информагенства передают, полиция Петербурга возбудила уголовное дело по факту кражи сумки, которая принадлежит Бекжасару Нарбаеву, чрезвычайному и