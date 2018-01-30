Украинка продала новорожденного сына москвичке

Очередной случай торговли людьми был зафиксирован в Москве, в котором участницами преступного сговора стали представительницы Украины и России. Столичные полицейские сумели предотвратить преступный акт.

Александр Вест

В Москве представители правоохранительных органов провели специальную операцию по задержанию двух женщин, подозреваемых в торговле людьми. Благодаря оперативным действиям правоохранителей был установлен факт преступного сговора, в котором москвичка должна была купить новорождённого ребёнка гражданки Украины. Родив сына, украинка прибыла в Москву, где, согласно предварительному сговору, москвичка должна была передать ей обещанную сумму денег, забрав её ребёнка.Полицейские зафиксировали факт передачи финансовых средств, а также новорожденного мальчика в руки москвички, после чего была проведена спецоперация, в которой обе подозреваемые были задержаны. Условия совершённой сделки в данный момент не разглашаются.