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| | Украинка продала новорожденного сына москвичке

Украинка продала новорожденного сына москвичке

Сегодня, 11:58
Очередной случай торговли людьми был зафиксирован в Москве, в котором участницами преступного сговора стали представительницы Украины и России. Столичные полицейские сумели предотвратить преступный акт.

Украинка продала новорожденного сына москвичке

 

В Москве представители правоохранительных органов провели специальную операцию по задержанию двух женщин, подозреваемых в торговле людьми. Благодаря оперативным действиям правоохранителей был установлен факт преступного сговора, в котором москвичка должна была купить новорождённого ребёнка гражданки Украины. Родив сына, украинка прибыла в Москву, где, согласно предварительному сговору, москвичка должна была передать ей обещанную сумму денег, забрав её ребёнка.

Полицейские зафиксировали факт передачи финансовых средств, а также новорожденного мальчика в руки москвички, после чего была проведена спецоперация, в которой обе подозреваемые были задержаны. Условия совершённой сделки в данный момент не разглашаются.
Александр Вест
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