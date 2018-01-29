В Ставрополе отдадут под суд женщину, чуть не утопившую трехлетнего сына

В Ставрополе следователи настаивают на том, чтобы 32-летняя женщина, чуть не утопившая собственного трехлетнего малыша, отправилась под суд. Информацию об этом распространяют местные СМИ.

Домбровский Сергей

Летом 2016 года гражданка отнесла своего сына в ванную. Дама оставила ребенка одного, а сама вышла в другую комнату. Когда мать зашла в ванную комнату, малыш не подавал признаков жизни. Женщина обратилась за помощью в скорую. Врачам удалось спасти малютку, но из-за перенесенного у мальчика развилась тяжелая легочная недостаточность. Этот неизлечимый недуг останется с человеком на всю жизнь.Правоохранители провели расследование и считают гражданку виновной в том, что ребенок получил серьезное заболевание. Прокуратура предоставила в суд все материалы дела, требует разбирательств и привлечения матери пострадавшего к ответственности. Если в суде поддержат следователей, то женщина отправится за решетку на один год.