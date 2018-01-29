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| | Бывший вице-премьер РТ Владимир Швецов находиться в больнице под охраной

Бывший вице-премьер РТ Владимир Швецов находиться в больнице под охраной

Вчера, 21:57
Владимир Швецов – старший на данный момент находится под охраной в одной из палат университетской клиники КФУ.

Бывший вице-премьер РТ Владимир Швецов находиться в больнице под охраной

 

Бывшего вице-премьера задержали сегодня днем на улице Исанбета по РТ в здании Следкома. В процессе допроса он пожаловался на плохое самочувствие и полицейские вызвали на помощь медиков. Врачи указали на необходимость госпитализации мужчины и доставили его в больницу.

Он попадает под подозрении о главенстве в мошенничестве на 60 млн рублей, из-за которого ранее был помещен под домашний арест его сын, являющийся подозреваемым в представленном в прокуратуре деле.

Также по данному уголовному делу, была задержана главбух ЗАО «Авангард» Наталья Устинова.

Еще в ноябре 2017 главными фигурами дела стали сын и дочь Владимира Швецова. Следователи настаивают на том, что именно они увели имущество государственного предприятия по полученному ими коммерческому кредиту.
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