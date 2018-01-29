NASA скрывает парящий город гуманоидов: На снимках МКС Скотт Уоринг обнаружил неземной объект

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| | В Ростовской области бывший полицейский получал 2 пенсии одновременно

В Ростовской области бывший полицейский получал 2 пенсии одновременно

Вчера, 20:08
Бывший работник правоохранительных служб, предоставив государству ложные сведения, на протяжении 8 лет получал 2 пенсии.

В Ростовской области бывший полицейский получал 2 пенсии одновременно

 

Правда раскрылась во время прокурорской проверки, когда оказалось, что, пенсионер, Андрей Мирошников, имеющий право два вида пенсии, скрыл факт получения одной по общему стажу и предоставил документы в органы МВД России по Ростовской области для получения пенсии за стаж работы в полиции.

С 2009 по 2017 годf мужчина, скрывшись от закона, присвоил более 830 тысяч рублей. Во время судебного процесса мошенник возвратил присвоенную им, путем правонарушительных действий, сумму. За нарушение закона суд признал его виновным за мошенничество и теперь мужчина обязан выплатить государству штраф в размере 150 тысяч рублей.

Пока еще приговор не вступил в силу.
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