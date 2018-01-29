Под Саратовом 15-летний молодой человек убил приятеля за пощечину девушке

Под Саратовом 15-летний молодой человек убил приятеля за пощечину девушкеВчера, 17:43
Представители Следственного комитета по Башкортостану опубликовали пресс-релиз, в котором говорится о том, что в минувший понедельник в Белебее 22-летний
В станице Медведовская Тимашевского района на Кубани обнаружено тело 40-летней женщины. Как сообщает СК по региону, смерть наступила в результате обширной
Ночью 16 июня в поселке Дронова в ходе распития алкогольных напитков между двумя товарищами произошел конфликт. В ходе ссоры один из местных жителей ударил