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| | Под Саратовом 15-летний молодой человек убил приятеля за пощечину девушке

Под Саратовом 15-летний молодой человек убил приятеля за пощечину девушке

Вчера, 17:43
Под Саратовом молодой человек убил своего товарища за отвешенную пощечину девушке. Как позже удалось выяснить полиции, убийце всего 15 лет. Инцидент произошел в городе Энгельсе. Следственный комитет утверждает, что преступник после продолжительного распития алкогольных напитков позвал свою будущую жертву на прогулку, а после нанес ему удары в области туловища и шеи.
 

Под Саратовом 15-летний молодой человек убил приятеля за пощечину девушке

 

Травмы имели фатальный характер, потому в результате молодой человек скончался. Согласно имеющейся версии, во время распития алкогольных напитков, потерпевший ударил девушку рукой по лицу, в результате чего между приятелями завязалась словесная перепалка, которую решено было довести до дела, но уже на улице.
 
На данный момент решается вопрос с избранием меры пресечения. Задержанному за преднамеренное убийство грозит до 15 лет лишения свободы.

Николай Офицеров
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