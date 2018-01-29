Под Саратовом 15-летний молодой человек убил приятеля за пощечину девушке

Под Саратовом молодой человек убил своего товарища за отвешенную пощечину девушке. Как позже удалось выяснить полиции, убийце всего 15 лет. Инцидент произошел в городе Энгельсе. Следственный комитет утверждает, что преступник после продолжительного распития алкогольных напитков позвал свою будущую жертву на прогулку, а после нанес ему удары в области туловища и шеи.

Травмы имели фатальный характер, потому в результате молодой человек скончался. Согласно имеющейся версии, во время распития алкогольных напитков, потерпевший ударил девушку рукой по лицу, в результате чего между приятелями завязалась словесная перепалка, которую решено было довести до дела, но уже на улице.

На данный момент решается вопрос с избранием меры пресечения. Задержанному за преднамеренное убийство грозит до 15 лет лишения свободы.

Николай Офицеров