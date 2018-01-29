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| | Житель Мариуполя продавал секс-рабынь в Турцию

Житель Мариуполя продавал секс-рабынь в Турцию

Вчера, 17:46
В Харьковской воздушной гавани полицейские задержали жителя Мариуполя с двумя девушками. Мужчина пытался перевезти дам в Турцию и продать их в сексуальное рабство. Информацию об этом распространяют украинские СМИ.

Житель Мариуполя продавал секс-рабынь в Турцию

 

По словам правоохранителей, задержанный является товарищем гражданина, организовавшего процесс перевозки секс-рабынь в Стамбул. Подозреваемый находил молодых девушек, испытывающих финансовые трудности, вливался к ним в доверие и обещал «золотые горы». Дамы слушали своего «покровителя» и мечтали хорошо устроиться в жизни, а в итоге попадали в настоящее рабство. Полицейские посетили квартиру обвиняемого и нашли там улики, свидетельствующие о виновности мужчины.

На подозреваемого надели наручники и отправили в отделение к подельнику. Нарушителей законодательства допрашивают. Расследование данного инцидента продолжается. По словам юристов, несмотря на то, что на дворе XXI век, тема рабства актуальна. В опасное положение попадают люди из слабо развитых в экономическом отношении стан.
Домбровский Сергей
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