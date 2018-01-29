В Петерберге двое мужчин подозреваются в совращении школьницы

Стало известно о задержании 20-летнего молодого человека за интимную связь с 15-летней школьницей.

Петр Иванов

В полицию с заявлением обратилась мать девочки. 37-летняя петербурженка утверждает, что 10 января двое мужчин совершили сексуальное надругательство над ее малолетней дочерью.По предварительным данным, связь произошла по обоюдному согласию. На данный момент задержан только один из злоумышленников, безработный мужчина 1997 года рождения.В отношении преступников возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 134 УК РФ — половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста. Полиция ищет подельника.