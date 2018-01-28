В Ярославской области отчим избил двухлетнюю девочку до состояния комы

27 января в Ярославской области мужчина жестко поступил с дочкой сожительницы. Он избил двухлетнюю девочку до состояния глубокой комы.

Инцидент случился в поселке Борисоглебский. 25-летний подозреваемый, находясь в алкогольном опьянении, совершил преступление. Соседи, услышав крик малышки, ринулись вызывать скорую медицинскую помощь и полицию. Ещё бы немного и пьяный мужчина и вовсе бы убил девочку.Медики привезли ребёнка сначала в местную больницу, а после направились в одну из Ярославских больниц. Девочка получила множество ушибов, и головы, и ног. В больнице поставили диагноз – отёк головного мозга. Уже более двух суток медперсонал борется за её жизнь. Она до сих пор находится в коме и её состояние крайне тяжелое.Возбуждено уголовное дело на сожителя по статье 117 УК РФ «Истязание». Мужчина находится под следствием. По словам соседей, семья является асоциальной.