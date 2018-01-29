В Якутии пьяный мужчина выбросил десятимесячную дочь из окна

Житель Сунтарского района Якутии в состоянии алкогольного опьянения выбросил из окна свою десятимесячную дочь. Девочка выпала из окна квартиры в двухэтажном здании – со второго этажа. О случившемся сообщили в Министерстве здравоохранения по республике.

Дарья Светозарова

После падения малышка осталась жива, но сейчас ее состояние оценивают, как очень тяжелое. На место происшествия незамедлительно выехала медбригада. Доктора прибыли рейсом медавиации. Врачи в экстренном порядке отвезли малышку в Якутск.Согласно первоначальным сведениям, кроха получила серьезные травмы головы. Сообщается, что злодеяние отец совершил под воздействием алкоголя. В отношении родителя завели уголовное дело. Его обвиняют в покушении на убийство лица, которое находилось в беспомощном состоянии.