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| | В Якутии пьяный мужчина выбросил десятимесячную дочь из окна

В Якутии пьяный мужчина выбросил десятимесячную дочь из окна

Сегодня, 05:40
Житель Сунтарского района Якутии в состоянии алкогольного опьянения выбросил из окна свою десятимесячную дочь. Девочка выпала из окна квартиры в двухэтажном здании – со второго этажа. О случившемся сообщили в Министерстве здравоохранения по республике.

В Якутии пьяный мужчина выбросил десятимесячную дочь из окна

 

После падения малышка осталась жива, но сейчас ее состояние оценивают, как очень тяжелое. На место происшествия незамедлительно выехала медбригада. Доктора прибыли рейсом медавиации. Врачи в экстренном порядке отвезли малышку в Якутск.

Согласно первоначальным сведениям, кроха получила серьезные травмы головы. Сообщается, что злодеяние отец совершил под воздействием алкоголя. В отношении родителя завели уголовное дело. Его обвиняют в покушении на убийство лица, которое находилось в беспомощном состоянии.
Дарья Светозарова
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