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| | В Зеленограде злоумышленник ударил ножом в живот мужчину и скрылся на самокате

В Зеленограде злоумышленник ударил ножом в живот мужчину и скрылся на самокате

Вчера, 22:43
В административном округе Москвы Зеленограде злоумышленник напал на мужчину, ударил его ножом в живот и уехал с места происшествия на самокате. Информацию о случившемся распространяют столичные СМИ.

В Зеленограде злоумышленник ударил ножом в живот мужчину и скрылся на самокате

 

Для оказания помощи пострадавшему пришлось вызывать скорую. На данный момент неизвестно в каком состоянии находится гражданин, получивший ножевое ранение. По словам московских журналистов, ссылающихся на слова очевидцев и правоохранителей, инцидент произошел возле корпуса номер 901. Причины нападения на мужчину неизвестны, также полицейские не могут понять, почему агрессор в качестве средства передвижения выбрал самокат. На таком персональном транспорте обычно перемещаются дети.

Стражи порядка разыскивают злоумышленника, ранившего прохожего. Правоохранители опрашивают людей, которые могли видеть инцидент и предоставить следователям необходимую информацию для поимки агрессора. Пока попытки полицейских разыскать напавшего на мужчину человека не приносят положительных результатов.
Домбровский Сергей
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