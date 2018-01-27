В Москве задержали троих человек по подозрению в убийстве гражданина Индии

Правоохранители раскрыли убийство гражданина Индии. В Москве задержали троих человек, которых считают причастными к данному преступлению. Информацию об этом распространяют столичные СМИ.

Домбровский Сергей

По версии следствия, весной прошлого года в Волокаламском районе Москвы 52-летний мужчина нанес тяжелым предметом удар гражданину Индии по голове в салоне транспортного средства. В итоге иностранец умер. Дабы скрыть следы преступления, злоумышленник обратился за помощью к товарищам. Трое мужчин отправились в Тверскую область, где оставили труп в заброшенном колодце. Следователям после кропотливой работы удалось выйти на след злоумышленников. Один из подельников показал, куда они спрятали тело.После допроса подозреваемых правоохранители выяснили, кто является главным виновником происшествия. На данный момент изучение материалов дела продолжается. После завершения расследования документы передадут в суд.