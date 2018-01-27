В ресторане музыканта из A'Studio в Москве обнаружили нелегальное казино

В одном из московских ресторанов, предположительно принадлежащем создателю группы A'Studio Байгали Серебаеву, обнаружили подпольное казино. В помещении заведения был найден стол для игры в карты, а также машинку для перетасовки карт, сами карты, а также игральные фишки.

Обыск в ресторане проводился 25 января. О том, что он принадлежит музыканту, сообщается на портале заведения. В частности, админы сайта пишут, что в ресторане всегда звучит музыка, что не должно никого удивлять, ведь владелец ресторана – Байгали Серебаев, создатель и композитор группы A'Studio.

Дарья Светозарова

Однако представители группы опровергли информацию о том, что Серебаев имеет какое-либо отношение к заведению. Об этом сообщила Виктория Нуриева. На данный момент правоохранители проверяют все сведения и пытаются установить владельцев нелегального казино.