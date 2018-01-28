Сибиряк обворовал принявших его в семью цыган и скрылся

19-летний сибиряк приехал в населенный пункт Мирный, расположенный в Якутии, вместе с цыганами. Парень похитил у принявшей его семьи 200 тысяч рублей, мобильные устройства и личные вещи. Также молодой человек обворовал работника строительной площадки на 15 тысяч рублей. Пострадавшие обратились за помощью в отделение полиции. Правоохранители возбудили уголовные дела по двум инцидентам.
Скрывшегося молодого человека ищут в городе Тулун Иркутской области. На данный момент задержать и привлечь к ответственности подозреваемого не удалось. Разбирательства по этому делу продолжаются.