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| | Сибиряк обворовал принявших его в семью цыган и скрылся

Сибиряк обворовал принявших его в семью цыган и скрылся

Сегодня, 06:20
Юноша из Иркутской области присвоил принадлежащие цыганам 200 тысяч рублей, гаджеты и прочие предметы, а затем скрылся в неизвестном направлении. Инцидент произошел в республике Саха. Информацию об этом распространяют местные СМИ, ссылаясь на слова полицейских.

Сибиряк обворовал принявших его в семью цыган и скрылся

 

19-летний сибиряк приехал в населенный пункт Мирный, расположенный в Якутии, вместе с цыганами. Парень похитил у принявшей его семьи 200 тысяч рублей, мобильные устройства и личные вещи. Также молодой человек обворовал работника строительной площадки на 15 тысяч рублей. Пострадавшие обратились за помощью в отделение полиции. Правоохранители возбудили уголовные дела по двум инцидентам.

Скрывшегося молодого человека ищут в городе Тулун Иркутской области. На данный момент задержать и привлечь к ответственности подозреваемого не удалось. Разбирательства по этому делу продолжаются.
Домбровский Сергей
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