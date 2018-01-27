НЛО над Аляской вызвал землетрясение: Инопланетные эксперименты или простое любопытство?

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НЛО над Аляской вызвал землетрясение: Инопланетные эксперименты или простое любопытство?

Специалисты уверены, что НЛО причастны к природным катаклизмам.

Молящийся гуманоид и странный ландшафт: На Меркурии живёт инопланетная расса

От Редактора

Молящийся гуманоид и странный ландшафт: На Меркурии живёт инопланетная расса

Специалисты продолжают предполагать.

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| | Канадские полицейские выяснили, что миллиардера Шермана и его жену убили

Канадские полицейские выяснили, что миллиардера Шермана и его жену убили

Сегодня, 14:23
Канадские правоохранители пришли к заключению, что смерть миллиардера Шермана и его супруги наступила в результате насильственных действий. Теперь дело переквалифицировали в двойное убийство.

Канадские полицейские выяснили, что миллиардера Шермана и его жену убили

 

Тела предпринимателя и его супруги Хани нашли в подвальном помещении их собственного жилища. Судмедэксперты обнаружили на трупах следы асфиксии. Поначалу полицейские полагали, что супруги имеют прямое отношение к собственной гибели и даже активно поучаствовали в этом. Разрабатывалась версия, согласно которой глава фармацевтической компании Барри Шерман сначала задушил супругу, а затем нанес себе увечья, несовместимые с жизнью.

Канадские полицейские выяснили, что миллиардера Шермана и его жену убили

 

Однако после допроса 130 свидетелей и сбора всех улик стало ясно, что смерти 75-летнего обладателя состояния в 3,7 миллиардов долларов могли желать и другие люди. На этом же настаивали и родственники, которые не согласились с предыдущей версией следствия и даже прибегли к помощи частных сыщиков.
Дарья Светозарова
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