Канадские полицейские выяснили, что миллиардера Шермана и его жену убили

Канадские правоохранители пришли к заключению, что смерть миллиардера Шермана и его супруги наступила в результате насильственных действий. Теперь дело переквалифицировали в двойное убийство.

Тела предпринимателя и его супруги Хани нашли в подвальном помещении их собственного жилища. Судмедэксперты обнаружили на трупах следы асфиксии. Поначалу полицейские полагали, что супруги имеют прямое отношение к собственной гибели и даже активно поучаствовали в этом. Разрабатывалась версия, согласно которой глава фармацевтической компании Барри Шерман сначала задушил супругу, а затем нанес себе увечья, несовместимые с жизнью.

Дарья Светозарова

Однако после допроса 130 свидетелей и сбора всех улик стало ясно, что смерти 75-летнего обладателя состояния в 3,7 миллиардов долларов могли желать и другие люди. На этом же настаивали и родственники, которые не согласились с предыдущей версией следствия и даже прибегли к помощи частных сыщиков.