Пристававшего с сексом гомосексуалиста россиянин зарубил топором

В результате распития спиртных напитков, которым занимались двое мужчин, один из них был убит с помощью топора. Выживший мужчина заявляет, что гомосексуализм стал причиной совершения убийства.

Александр Вест

23-летний мужчина, проживающий в Иркутской области, совершил убийство, жертвой которого стал молодой человек, ранее проживавший в Рязани. Трагедия произошла в тот момент, когда знакомые были увлечены распитием алкогольных напитков и один из них стал настаивать на сексуальном контакте. По словам подозреваемого, он не терпит проявлений гомосексуализма, а когда его приятель стал стаскивать с него брюки, предлагая оральные утехи, у него кончилось терпение, и гомофоб пришёл в ярость.С помощью обуха топора, лежавшего неподалёку, подозреваемый нанёс множественные удары гомосексуалисту в область головы, отчего пострадавший скончался прямо на месте происшествия. Данный инцидент произошёл ещё в августе прошлого года. Свою вину подозреваемый признал.