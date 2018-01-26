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| | Скелет человека найден в южной части Москвы

Скелет человека найден в южной части Москвы

Вчера, 21:51
В южной части Москвы под Донбасским путепроводом в одном из технических помещений нашли человеческие останки – скелет. Следственный комитет столицы приступил к выяснению личности умершего мужчины.

Скелет человека найден в южной части Москвы

 

Сообщение о том, что недалеко от Варшавского шоссе в складском помещении под путепроводом нашли останки человеческого тела, поступило в СК 25 января 2018 года. После проведенной медицинской экспертизы удалось установить, что смерть мужчины могла наступить не менее, чем год назад.

Сотрудникам следственного комитета теперь необходимо выяснить возраст погибшего, его личность, а также возможные причины смерти. На данный момент, существует версия, что скелет мог принадлежать бездомному, который забрался в складское помещение для ночлега.

Находки человеческих останков не являются редкостью для Москвы. Около полугода назад в прибрежной области Москвы-реки была найдена пара пакетов с расчленённым телом женщины. При этом, через несколько дней после страшной находки, недалеко от этого же места нашли еще две коробки и несколько пакетов, которые залили раствором бетона – в них были останки, принадлежавшие неизвестному мужчине.
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