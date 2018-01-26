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| | Ульяновского педофила, убившего девочку, приговорили к пожизненному заключению

Ульяновского педофила, убившего девочку, приговорили к пожизненному заключению

Вчера, 20:05
49-летнего жителя Ульяновска приговорили к пожизненному заключению за изнасилование и убийство восьмилетней девочки. Труп ребенка нашли недалеко от одного из домов по Заводскому проезду в июне прошлого года. Погибшая девочка лежала на Нижней террасе.

Ульяновского педофила, убившего девочку, приговорили к пожизненному заключению

 

После исчезновения девочки родственники подняли на ноги весь город. Местные жители принимали активное участие в поисках и надеялись, что девочка найдется если не невредимой, то хотя бы живой.

Эксперты определили, что перед смертью девочка подверглась жестокому изнасилованию. Злоумышленника вскоре задержали. Им оказался местный житель. Ранее он привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления. Суд приговорил мужчину к пожизненному заключению. Кроме этого, он должен будет выплатить родственникам погибшей школьницы пять миллионов рублей. Деньги получат мать и бабушка девочки.
Дарья Светозарова
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