Ульяновского педофила, убившего девочку, приговорили к пожизненному заключению

49-летнего жителя Ульяновска приговорили к пожизненному заключению за изнасилование и убийство восьмилетней девочки. Труп ребенка нашли недалеко от одного из домов по Заводскому проезду в июне прошлого года. Погибшая девочка лежала на Нижней террасе.

Дарья Светозарова

После исчезновения девочки родственники подняли на ноги весь город. Местные жители принимали активное участие в поисках и надеялись, что девочка найдется если не невредимой, то хотя бы живой.Эксперты определили, что перед смертью девочка подверглась жестокому изнасилованию. Злоумышленника вскоре задержали. Им оказался местный житель. Ранее он привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления. Суд приговорил мужчину к пожизненному заключению. Кроме этого, он должен будет выплатить родственникам погибшей школьницы пять миллионов рублей. Деньги получат мать и бабушка девочки.