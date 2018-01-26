Ульяновского педофила, убившего девочку, приговорили к пожизненному заключению

После исчезновения девочки родственники подняли на ноги весь город. Местные жители принимали активное участие в поисках и надеялись, что девочка найдется если не невредимой, то хотя бы живой.
Эксперты определили, что перед смертью девочка подверглась жестокому изнасилованию. Злоумышленника вскоре задержали. Им оказался местный житель. Ранее он привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления. Суд приговорил мужчину к пожизненному заключению. Кроме этого, он должен будет выплатить родственникам погибшей школьницы пять миллионов рублей. Деньги получат мать и бабушка девочки.