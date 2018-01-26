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| | Кровавая первая брачная ночь: Во Внуково ревнивый жених лишил жизни гостя со свадьбы

Кровавая первая брачная ночь: Во Внуково ревнивый жених лишил жизни гостя со свадьбы

Вчера, 19:43
Во Внуково первая брачная ночь для одной пары стала незабываемой для всех. Ревнивый жених лишил жизни одного из гостей с собственной свадьбы за то, что тот лёг рядом с его возлюбленной, как сообщает VistaNews.

Кровавая первая брачная ночь: Во Внуково ревнивый жених лишил жизни гостя со свадьбы

 

Молодожёны сняли номер в одной из гостиниц Внуково, решив, чтобы первая брачная ночь прошла именно там. Однако в том же заведении был и гость с их свадьбы, который так много «принял на грудь», что почти ничего не соображал и решил лечь спать прямо в кровать для пары.

Появившийся жених не стал разбираться, а в припадке ревности нанёс мужчине удар по голове бутылкой из-под шампанского. Травма оказалась настолько сильной, что через некоторое время тот умер. Жениха арестовали, и с возлюбленной он теперь сможет встречаться только на территории тюрьмы во время редких разрешённых свиданий.

Ирина Летинская
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