Кровавая первая брачная ночь: Во Внуково ревнивый жених лишил жизни гостя со свадьбы

Кровавая первая брачная ночь: Во Внуково ревнивый жених лишил жизни гостя со свадьбыВчера, 19:43
Обманутый жених из Сингапура решил изощренно отомстить неверной возлюбленной, бросив девушку практически у «алтаря». Он продемонстрировал видеозапись ее
Жених не собирается спасть с Мирандой Керр до свадьбы. Их воздержание длится уже три года. Об этом супермодель рассказала в интервью зарубежному изданию.
Во время празднования 32-го Дня рождения Ксении Бородиной, ее жених назвал точную дату свадьбы, рассказав ее собравшимся «по секрету». Известная телеведущая