Кровавая первая брачная ночь: Во Внуково ревнивый жених лишил жизни гостя со свадьбы

Во Внуково первая брачная ночь для одной пары стала незабываемой для всех. Ревнивый жених лишил жизни одного из гостей с собственной свадьбы за то, что тот лёг рядом с его возлюбленной, как сообщает VistaNews.

Молодожёны сняли номер в одной из гостиниц Внуково, решив, чтобы первая брачная ночь прошла именно там. Однако в том же заведении был и гость с их свадьбы, который так много «принял на грудь», что почти ничего не соображал и решил лечь спать прямо в кровать для пары.

Появившийся жених не стал разбираться, а в припадке ревности нанёс мужчине удар по голове бутылкой из-под шампанского. Травма оказалась настолько сильной, что через некоторое время тот умер. Жениха арестовали, и с возлюбленной он теперь сможет встречаться только на территории тюрьмы во время редких разрешённых свиданий.

Ирина Летинская