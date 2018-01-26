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| | Жительница Петербурга умерла от ожогов, полученных при порыве горячей воды в квартире

Жительница Петербурга умерла от ожогов, полученных при порыве горячей воды в квартире

Вчера, 18:17
Жительница Санкт-Петербурга погибла от ожогов, полученных во время порыва горячей воды в своей квартире. В момент порыва пожилая женщина находилась возле стояка. Накануне ей заменили счетчик воды.

Жительница Петербурга умерла от ожогов, полученных при порыве горячей воды в квартире

 

Сообщается, что работник, который производил замену прибора учета, задержан. Инцидент случился в квартире по проспекту Большевиков. Труп 62-летней владелицы обнаружили 24 января. 90% ее тела было покрыто термическими ожогами. Выяснилось, что за день до этого в доме погибшей производилась замена водомера. Предварительный осмотр показал, что смерть пенсионерки наступила в результате порыва стояка с горячей водой.

Что касается сантехника, действия которого повлекли порыв стояка, решается вопрос о мере пресечения и готовится обвинение. Коммунальщику может грозить десять лет тюремного заключения, если будет доказано, что его услуги были оказаны с нарушением требований безопасности.
Дарья Светозарова
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