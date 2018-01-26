В Якутии учительница избила ученицу начальных классов

В Якутии в полицию поступило заявление об избиении учительницей 10-летней школьницы, которая не слушалась на уроке и не реагировала на замечания педагога.

В Якутии в Сунтарском районе было возбуждено уголовное дело по факту нанесения телесного повреждения ученице четвертого класса ее учительницей. Как утверждает мать девочки, это не первый случай, педагог занималась рукоприкладством по отношению к данной ученице и в прошлом году. Со слов опрошенных детей, педагог дважды ударила 10-летнюю девочку по голове за непослушание, при этом оскорбляя нецензурными словами.

В данный момент ведется расследование, педагог временно отстранен от работы, данное дело находится под четким контролем прокуратуры.

Пелагея Лебединская