В Якутии учительница избила ученицу начальных классов

В Якутии учительница избила ученицу начальных классовСегодня, 13:29
Сотрудниками Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю накануне было возбуждено уголовное дело по отношению к учительнице начальных
В Краснодарском крае в Белоглинском районе случилось происшествие. Учительница местной школы избила книгой 13-летнюю школьницу. Об этом проинформировали
В городе Якутске женщина избила своего сына до смерти. На допросе подозреваемая объяснила, что она была вынуждена избить сына из-за его непослушания. По